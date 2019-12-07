«هدف» يوضح شرط استفادة أبناء المواطنة لأب غير سعودي من «حافز»

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» أنه يتعيّن على أبناء الأم السعودية من أب غير سعودي.

انتظار إتمام الربط الإلكتروني الذي يقوم به مع باقي الجهات الحكومية ذات الصلة؛ للاستفادة من برنامج «حافز».

وقال «هدف» -عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- إنه لا يمكن الاستفادة من برنامج حافز في الوقت الحالي حتى إكمال الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية المعنية للتحقق من المعلومات المتعلقة بأبناء غير السعوديين من أم سعودية.

ويدعم برنامج حافز البحث عن عمل؛ لكونه ضمن برامج تأهيل الأيدي العاملة، لتعزيز فرصهم في الحصول على الوظيفة المناسبة لهم، ويقدم منظومة متكاملة من التدريب والتأهيل للمُستفيد، إضافة إلى مُخصصٍ مالي شهري يحصل عليه لمساعدته في بحثه الجادّ عن الوظيفة.

ويستفيد من البرنامج الباحثون عن عمل ضمن الفئة العمرية من 20 إلى 35 سنة، بشرط ألا يكون طالب العمل مسجّلًا في «التأمينات الاجتماعية»، وألا يكون على رأس العمل بإحدى الجهات أثناء التقديم، مع انتهاء علاقته الوظيفية بالمنشأة السابقة ووجود انقطاع عن العمل لا يقل عن 90 يومًا، وأن يكون سعوديًّا أو من أم سعودية.