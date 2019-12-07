

المدينة المنورة 10 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 7 ديسمبر 2019م واس

اعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة عدداً من المخططات المخصصة لإنشاء الاستراحات التجارية والخاصة على مساحة تتجاوز المليون متر مربع بهدف توفير البدائل المناسبة للمواطنين والمستثمرين.

ويتضمن المخطط التنظيمي الجديد على عدد من القطع لاستخدامها كاستراحات خاصة تتراوح مساحاتها بين 3700 - 1000 متر مربع، إضافة إلى قطع استراحات تجارية تتراوح مساحاتها بين 6000 - 20.000 متر مربع، حيث يشتمل المخطط على قطع مُخصصة للمرافق العامة ممثلة في المساجد ومركز الهلال الأحمر ومركز الدفاع المدني ومراكز تسوق خدمية.

وتهدف أمانة المدينة المنورة من خلال الاعتماد الجديد للمخططات إلى توفير بدائل وخيارات متعددة مناسبة للقضاء على الظواهر السلبية والغير منظمة وحالات التعدي على الأراضي الحكومية والخاصة الأمر الذي يُمكّن المواطنين من بناء استراحاتهم الخاصة، إضافة إلى مساعدة المستثمرين من تنفيذ برامجهم الاستثمارية في هذا القطاع بطريقة نظامية.

// انتهى //

13:25ت م

0033





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة المدينة المنورة تعتمد عدداً من المخططات لإنشاء استراحات تجارية وخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.