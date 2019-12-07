كيف تحدث الصكوك العقارية إلكترونيًا؟

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وتغني الخدمة عن زيارة كتابات العدل وتمكنهم من التحقق من صحة الصك العقاري من خلال الرابط: https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Najiz/Pages/RealstateQuery.aspx وإدخال رقم الصك وهوية أحد الملاك، لتظهر تفاصيل بياناته كاملة، ليظهر الصك العقاري كاملًا كما هو مسجل في أنظمة وزارة العدل؛ ليقدم معلومات أعلى موثوقية من الصك الورقي.
وتعزز المرحلة الثانية من موثوقية الصكوك المحدثة إلكترونيًا، وتحسن تجربة المستفيدين، كما تضمن صحة المعلومة وسهولة الوصول، إضافة إلى الخصوصية وشفافية المعلومات.
وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أطلق في العاشر من ربيع الأول 1440 هـ التحول الرقمي في قطاع التوثيق بالوزارة، الذي تضمن عددًا من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقرات كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر.
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