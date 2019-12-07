شكرا لقرائتكم خبر عن 4 قتلى في قصف جوي روسي على ريف إدلب والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان - الذي يتخذ من لندن مقرًا له - في بيان صحفي أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.
وحسب المرصد ، نفذت طائرات حربية روسية غارات جوية استهدفت خلالها أماكن في بلدة البارة بريف إدلب الجنوبي، وقرية الرفة شرق معرة النعمان، فيما تناوبت مروحيات النظام السوري على استهداف بلدة كفرنبل بالبراميل المتفجرة.
ووفق المرصد ، يأتي تجدد القصف الجوي بعد هدوء اعتيادي ساد المنطقة منذ منتصف الليل، فيما تشهد محاور بريف إدلب الجنوبي الشرقي، ومحور كبانة بجبل الأكراد، عمليات استهدافات متبادلة بالقذائف والرشاشات الثقيلة بين قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها من جانب، وفصائل المعارضة السورية.
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