شكرا لقرائتكم خبر عن «دور الموظف لمكافحة الجرائم المعلوماتية» .. دورة توعوية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز -يحفظه الله- أمير المنطقة الشرقية، نظمت إمارة المنطقة الشرقية ممثلةً في الإدارة العامة للتخطيط والتطوير، بالتعاون مع فرع معهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية محاضرةً توعوية بعنوان "دور الموظف في الحد من الجرائم المعلوماتية" وذلك بقاعة المؤتمرات الصغرى بديوان الإمارة مؤخراً.

وتناولت المحاضرة شرحاً موجزاً لنظام الجرائم المعلوماتية، وإيضاحاً للجوانب القانونية الهامة فيه، وذلك سعياً لفهمٍ أكبر لما حواه النظام، وكيف يمكن للموظف الحد من الجرائم المعلوماتية، سواءً في نطاق العمل، أو في الحياة العامة، وشارك في المحاضرة عددٌ من منسوبي ديوان الإمارة والمحافظات والمراكز.