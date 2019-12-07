ساري يواصل معاندة رونالدو

واصل ماوريسيو ساري، المدير الفني لـيوفنتوس الإيطالي، معاندة لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو، بإقحامه في مركز المهاجم، مؤكداً أنه يحتاج للكثافة العددية داخل منطقة الجزاء.

ويرغب الدولي البرتغالي صاحب الـ34 عاماً في اللعب بمركز الجناح الأيسر، لكن المدرب الإيطالي يواصل الاعتماد عليه بمركز المهاجم بجانب أحد الثنائي الأرجنتيني جونزالو هيجوايين أو باولو ديبالا.

وقال ساري، في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمواجهة لاتسيو بالجولة الـ15 من الدوري الإيطالي: "خصائص رونالدو توضح أنه لا يحبذ اللعب في العمق كثيراً، لكنني أحب الاعتماد عليه في الأمام، لأنني أحب الكثافة العددية في منطقة الجزاء".

وأكد ساري أنه لا يجب منع باولو ديبالا من النزول لمنطقة منتصف الملعب لاستلام الكرة وبناء الهجمة، مشيراً إلى أنه يريد منه الوجود بصفة دائمة في منطقة الجزاء.

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وكان ساري أكد في وقت سابق، أن رونالدو يحب اللعب في مركز الجناح الأيسر وديبالا في جناح الأيمن، لكنه يحب الاستعانة بأحدهما في مركز المهاجم.

يشار إلى أن رونالدو دخل في مشادة كلامية مع ساري أثناء استبداله خلال مواجهة لوكوموتيف موسكو الروسي في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، الأمر الذي دفع العديد للحديث عن علاقة الثنائي المتوترة قبل أن يخرج المدرب الإيطالي ويؤكد أن استبدال رونالدو جاء بسبب شعوره ببعض الآلام في الركبة.

وتطرق ساري للحديث عن مواجهة لاتسيو، قائلاً: "لاتسيو فريق قوي، فهو من أفضل الفرق في إيطاليا وفي أوروبا وبالتحديد في الجانب الهجومي، علينا أن نبعدهم عن هذه المنطقة لأنهم غاية في الخطورة".

وأعرب ساري عن ندمه لاستبعاد إيمري كان من قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال أوروبا، مؤكداً أنه كان ليس من السهل عليه استبعاده من القائمة.

وأتم: "حزين للغاية بسبب إصابة سامي خضيرة فقد تدهورت ركبته كثيراً، لكنني سأعتمد على إيمري كان في الدوري الإيطالي".

وكان يوفنتوس أعلن غياب لاعب وسطه الألماني عن الملاعب لمدة 3 أشهر، بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة في الركبة.