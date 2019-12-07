مورينيو يرفض حسم مستقبل إريكسن.. ويتجاهل رفع الحظر عن تشيلسي

رفض البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لـتوتنهام هوتسبير، الحديث عن مستقبل لاعبه الدنماركي كريستيان إريكسن، خلال الفترة المقبلة، متجاهلاً في الوقت نفسه، قرار رفع الحظر عن تشيلسي بشأن التعاقدات.

وارتبط إريكسن بالرحيل عن صفوف "السبيرز" منذ بداية الموسم الماضي، حيث رفض أكثر من عرض لتجديد عقده الذي سينتهي الصيف المقبل، في ظل الأنباء التي ربطته بالانضمام إلى ريال مدريد الإسباني.

وقال مورينيو، في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمواجهة بيرنلي: "إنه لاعب رائع وما دار بيني وبينه سأخفيه، لأنني كما قلت مصلحة النادي أهم من أي شيء".

ويستضيف الفريق اللندني نظيره بيرنلي، السبت، على استاد توتنهام الجديد، في إطار منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وأضاف: "إذا أراد إريكسن مشاركتكم الحوار (الصحفيين) فهو سيكون حراً وليس لدي أي مانع، ولكنني محتفظ بذلك احتراماً له ولرأيه".

ورد مورينيو على أحد الصحفيين مازحاً بسؤاله مرة أخرى حول حديثه مع إريكسن: "قلت لك الأسبوع الماضي لن أرد عليك، تكلم معه ربما يخبرك، بالطبع لقد أجريت محادثة معه يجب أن أدافع عن مصالح النادي، النادي أكثر أهمية من أي لاعب".

وبسؤاله عن رأيه في تخفيف العقوبة الموقعة على تشيلسي، رد قائلاً: "أنا لست قلقاً من تخفيف العقوبة عن تشيلسي، أنا لا أنظر إلى له حتى لا يزال بيننا فريقان أو 3 فرق، هي: ولفرهامبتون ومانشستر يونايتد، لذا لا يمكننا أن ننظر إلى درجة عالية أنا لا أتطلع إليهم على الإطلاق ولا يهمني هذا الأمر".

وكانت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" أصدرت قراراً بتخفيف العقوبة الموقعة على نادي تشيلسي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن الحظر من إبرام تعاقدات جديدة لفترتي انتقالات.

وكان "الفيفا" فرض عقوبته على النادي اللندني، خلال شهر فبراير/شباط الماضي، بسبب خرقه للوائح، أثناء تعاقده مع عدد كبير من الناشئين على مدار السنوات الماضية، لكن النادي قرر الاستئناف ضد القرار، من أجل تخفيف العقوبة.