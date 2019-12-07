شكرا لقرائتكم ضبط 3193 مركبة مخالفة لوقوفها بأماكن ذوي الإعاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-07 ضبط 3193 مركبة مخالفة لوقوفها بأماكن ذوي الإعاقة متابعات الخليج 365 - الرياض ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة (۳۱۹۳) مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. Advertisements وجاء ذلك خلال تنفيذ الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. ودعت إدارات المرور الجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور. شارك الخبر







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