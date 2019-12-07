تعرف على موعد بدء إدراج أسهم أرامكو في تداول

2019-12-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة السوق المالية السعودية “تداول” أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم أرامكو اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 2019/12/11م بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم ±10%.

كما سيتم في اليوم الأول فقط للإدراج تمديد فترة جلسة مزاد الافتتاح لشركة الزيت العربية السعودية أرامكو لمدة 30 دقيقة إضافية.

وبالتالي تبدأ فترة جلسة مزاد الافتتاح ليوم الأربعاء 1441/04/14هـ الموافق 12/11/ 2019 في تمام الساعة 9:30 صباحاً وتنتهي في الساعة 10:30 صباحاً.

وتبدأ جلسة التداول المستمر الساعة 10:30 صباحاً، كما تبدأ جلسة مزاد الإغلاق بحسب المعتاد الساعة 3:00 مساءً، علماً بأن فترة جلسة مزاد الافتتاح لباقي الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية ستبقى كما هي دون أي تغيير من الساعة 9:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً، حيث سيبدأ التداول المستمر لباقي الأوراق المالية المدرجة كالمعتاد الساعة 10:00 صباحاً.

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وكانت أعلنت كل من “سامبا كابيتال” و”الأهلي كابيتال” و”إتش إس بي سي العربية السعودية”، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين لاكتتاب أرامكو، عن نتائج اكتتاب شريحة المؤسسات النهائية، حيث بلغت طلبات المشاركة 397 مليار ريال.

وبلغ إجمالي الطلبات في اكتتاب أرامكو 446 مليار ريال، أو ما يعادل 119 مليار دولار، ليصبح أكبر اكتتاب في العالم بقيمة 25 مليار دولار.

وجاء التسعير النهائي لأرامكو عند 32 ريالاً، بتغطية إجمالية بلغت 465%.

وانتهت فترة عملية بناء سجل الأوامر الأربعاء 4 ديسمبر.

يذكر أن اكتتاب شريحة الأفراد في أسهم أرامكو كان قد انتهى، الخميس الماضي. وضخ 4.9 مليون مكتتب أكثر من 47.4 مليار ريال عبر الاكتتاب في نحو 1.5 مليار سهم من الشركة، لتتم تغطية شريحتهم بمرة ونصف المرة.

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