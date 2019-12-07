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شكرا لقرائتكم هل يشترط عقد زواج حديث للتقديم في سند الزواج ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
هل يشترط عقد زواج حديث للتقديم في سند الزواج ؟
يشترط أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية
متابعات الخليج 365 - الرياض
يشترط برنامج سند محمد بن سلمان، ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم على مبادرة “سند الزواج”.
وحدد برنامج سند محمد بن سلمان، مجموعة من الضوابط والشروط للتسجيل ضمن مبادرة سند الزواج، لضمان الكفاءة في توزيع الدعم على الشباب، ومنها شرط عقد الزواج.
شروط الأهلية:
وحرصًا على تحقيق وتعظيم الأثر ومساندة الفئة المستهدفة، فإن آلية اختيار المستحقين على النحو التالي:
ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.
ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.
أن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة ما بين (18- 40) سنة.
أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية.
أن يكون الزواج الأول للرجل.
أن يكون المتقدم حاصلًا على الثانوية العامة كحد أدنى.
ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.
إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%
أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.
خطوات التسجيل:
ويمكن التسجيل للاستفادة من مبادرة سند الزواج من خلال الرابط التالي: (هنا) ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:
– زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان.
– اختيار صفحة مبادرة سند الزواج.
– التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.
– إنشاء حساب وإدخال البيانات.
– اجتياز دورة الوعي المالي.
– انتظار رسالة اعتماد الطلب.
وقال برنامج سند محمد بن سلمان للزواج في وقت سابق إنه يتطلع إلى أن يكون جميع المستفيدين قادرين على تحسين أوضاعهم وقادرين على تحقيق أهدافهم، وأن يساهم العطاء المادي في رفع الوعي والمعرفة وصنع أثر مستدام.
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