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ساما تلزم البنوك بتطبيق نظام الفائدة المتناقصة
في التمويل الشخصي أو العقاري
متابعات الخليج 365 - الرياض
ألزمت مؤسسة النقد العربي ”ساما”، البنوك بحساب الفائدة في التمويل الشخصي أو العقاري على ما تبقى من المبلغ بحسب مفهوم الفائدة المتناقصة سنوياً.
ومن جهته، قال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك طلعت حافظ، إن الآلية التي كانت متبعة هي حساب نسبة الفائدة على كامل مبلغ التمويل، وليس كما كان يشاع على أنها نسبة فائدة مركبة؛ والتي يعني أن تكون النسبة مضاعفة.
ولفت حافظ إلي أنه بعد إلزام “ساما” البنوك قبل عام بالفائدة المتناقصة أصبح يطرح سنويًا من المبلغ ما يتم سداده لتحسب نسبة الفائدة على المبلغ المتبقي لا على رأس مال التمويل.
وتابع أن البنوك تقدم حزمة من البرامج الاجتماعية في مجالات متنوعة، مبيناً أن 73% من شكاوى العملاء ضد البنوك غير دقيقة.
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