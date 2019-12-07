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اليوم.. دخول أول نجوم المربعانية الثلاثة
توقع هطول أمطار بعدة مناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عن دخول المربعانية اليوم الموافق 7 ديسمبر.
وقال المسند، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “وفقًا لتقويم أم القرى دخول طالع الإكليل وهو أول نجوم فصل الشتاء وفقاً لحساب الأنواء، وأول نجوم المربعانية الثلاثة”.
وتوقع عبدالله المسند، أيضًا تشكل السحب التي ربما تكون ممطرة على أجزاء من شمالي منطقتي الرياض والشرقية، وشرق منطقتي حائل و القصيم والحدود الشمالية وحفر الباطن والكويت.
وأضاف: “اليوم متوقع أن تنشط الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية، وقد تثير بعض الغبار خاصة في المواقع المفتوحة في وسط وجنوب الوسطى و الشرقية وأجزاء من شرق منطقة مكة”.
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