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بالفيديو.. الجراد يهاجم الأهالي والمحلات في #جازان
سبَّب حالة من الرعب للأطفال والنساء
متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان
أبدى عدد من أهالي منطقة جازان استياءهم من انتشار الجراد بصورة كبيرة في عدد من الأحياء السكنية والتجارية.
وقال الأهالي لـ”متابعات الخليج 365” إن انتشار الجراد في عدة محافظات بالمنطقة وخاصة في المناطق الريفية والمحال التجارية سبب لهم نوعاً من القلق والتوتر بل أصبحنا نُطفئ الإنارةَ وذلك من أجل عدم تجمعها وخاصة في الليل ناهيك عن دخولها إلى منازلنا”.
وأضاف الأهالي: إن هذا النوع من الجراد لا يشكل خطراً كبيراً على المحاصيل الزراعية بل أزعجنا في مداخل ومخارج منازلنا، حيث يظهر ويتجمع على الإنارة المنزلية وأيضاً على الإنارة في المحال التجارية مسبباً الذعر للأطفال الصغار والنساء، ونتمنى إيجاد حل لهذه الظاهرة التي انتشرت في عدة محافظات في المنطقة”.
وأشار الأهالي إلى أن هذا الجراد انتشر في الآونة الأخيرة بعد هطول الأمطار الغزيرة على معظم المحافظات، علماً بأن أحجامها تتفاوت ما بين متوسطة الحجم إلى كبيرة نوعاً ما وأننا حاولنا استخدام المبيدات الحشرية في القضاء عليها ولكن دون جدوى بسبب تكاثرها يوماً بعد يوم.
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