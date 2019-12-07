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كبار العلماء تدين حادث إطلاق النار في ولاية فلوريدا
أكدت أن الإسلام يقرر تعظيم حرمة الدم الإنساني
متابعات الخليج 365 - واس
أوضحت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن حادث إطلاق النار من قبل أحد الطلبة السعوديين في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية الذي أدى إلى وفاة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين جريمة نكراء وعمل إجرامي مدان؛ فهو اعتداء وعدوان وإزهاق لنفوس محترمة وسفك لدماء معصومة.
وأشارت الأمانة إلى أن الإسلام يقرر تعظيم حرمة الدم الإنساني، ويجرم سفك الدم الحرام وتخويف الآمنين وإيذاءهم.
وقدمت الهيئة التعازي لذوي ضحايا إطلاق النار في فلوريدا متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
وأكدت الأمانة، أن شعب المملكة سيظل بقيمه النبيلة جزءًا من هذا العالم يساهم في بنائه، ويحافظ على منجزات الخير لصالح الإنسانية وسلامتها.
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