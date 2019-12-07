شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السعودية في جورجيا لـ«الخليج 365»: نستنكر حادثة فلوريدا.. لا تمثلنا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

وصف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جورجيا عبدالله بن حجاج المطيري، في حديثه لـ«الخليج 365» حادثة فلوريدا بأنها جريمة بشعة، لا تعبر عن رأي الشعب السعودي الذي يستنكرها تماما.

وقدم المطيري أحر التعازي والمواساة للشعب الأمريكي الصديق ولأسر الضحايا من هذه الحادثة المأساوية، مشيراً إلى أن كافة أبناء الشعب السعودي استنكروا الحادثة وتعاطفوا مع الضحايا، مشددين على أنها لا تمثل أخلاقياتهم أو دينهم.