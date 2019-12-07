شكرا لقرائتكم خبر عن قطان لـ«الخليج 365»: «حادثة فلوريدا» لن تؤثر على العلاقات السعودية - الأمريكية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - نادر العنزي ( تبوك: هاتفياً كوالالمبور)
أكد لـ«الخليج 365» سفير خادم الحرمين الشريفين في ماليزيا محمود قطان، أن حادثة إطلاق النار في إحدى القواعد العسكرية في ولاية فلوريدا الأمريكية، عمل إجرامي لا يمثل الشعب السعودي.
وأضاف قطان: «لن ينجح في التأثير في عمق العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين السعودي والأمريكي»، مقدماً صادق العزاء والمواساة للشعب الأمريكي الصديق وللضحايا.
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