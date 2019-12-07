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دشن مدير مستشفى المحاني، أمس الجمعة؛ ١٣ مبادرة تطوعية شارك بها المستشفى والمراكز التابعة له، ضمن حملة "تطوعي٣" التي دشنها وزير الصحة.
وتضمنت المبادرات التي شارك فيها عدد كبير من موظفي وموظفات المستشفى؛ مبادرة "من أجلك جينا"، ومبادرة "كرسيك علينا"، إضافة لمبادرة "سهلناها"، وغيرها من المبادرات التوعوية والوقائية والعلاجية التي نفذت داخل المستشفى.
واشتملت المبادرات على تدشين العمل خلال الفترات المسائية، في إجازة نهاية الأسبوع (الجمعة - السبت) في العيادات الخارجية والأقسام المساندة، إضافة لاستمرار عمل المراكز الصحية في المحاني- عشيرة - الفيضة- الحفائر.
شارك في تنفيذ المبادرات أكثر من ٧٥ موظفًا وموظفة، فيما استفاد منها عدد كبير من المواطنين والمقيمين.
مدير مستشفى المحاني
07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441 02:03 PM
ضمن حملة "تطوعي٣" بمشاركة أكثر من ٧٥ موظفًا وموظفة"مستشفى المحاني" بالطائف ينفذ 13 مبادرة تطوعية ويزور كبار السن بمنازلهم
دشن مدير مستشفى المحاني، أمس الجمعة؛ ١٣ مبادرة تطوعية شارك بها المستشفى والمراكز التابعة له، ضمن حملة "تطوعي٣" التي دشنها وزير الصحة.
وتضمنت المبادرات التي شارك فيها عدد كبير من موظفي وموظفات المستشفى؛ مبادرة "من أجلك جينا"، ومبادرة "كرسيك علينا"، إضافة لمبادرة "سهلناها"، وغيرها من المبادرات التوعوية والوقائية والعلاجية التي نفذت داخل المستشفى.
واشتملت المبادرات على تدشين العمل خلال الفترات المسائية، في إجازة نهاية الأسبوع (الجمعة - السبت) في العيادات الخارجية والأقسام المساندة، إضافة لاستمرار عمل المراكز الصحية في المحاني- عشيرة - الفيضة- الحفائر.
شارك في تنفيذ المبادرات أكثر من ٧٥ موظفًا وموظفة، فيما استفاد منها عدد كبير من المواطنين والمقيمين.
، "مستشفى المحاني" بالطائف ينفذ 13 مبادرة تطوعية ويزور كبار السن بمنازلهم ،
المصدر : الخليج 365
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