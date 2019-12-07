، عمّ المتهم بجريمة "فلوريدا": والد المتهم خدم وطنه والواقعة صدمتنا ،

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قال سعد حنتم الشمراني، عم الشاب "محمد" المشتبه به بالقيام بإطلاق النار في القاعدة الجوية التابعة للبحرية الأمريكية بفلوريدا وقتله ٣ أفراد قبل أن يُقتل: إن ابن أخيه عاش طفولته مثل بقية أقرانه، لم يكن غريب السلوك ولم يلحظوا عليه أيّة تصرفات مريبة، مؤكدًا: استنكاره واستنكار أسرته لما قام به، مشيرًا إلى أن الخبر كان فاجعة عليهم وصدمة عظيمة.
وأضاف لـ"الخليج 365": "محمد تخرج من الثانوية العامة بنسبة متقدمة؛ فقد كان متفوقًا في دراسته، والتحق بكلية الملك فيصل الجوية ولم يتجاوز العشرين عامًا، وبعد ٦ أشهر سافر لأمريكا لتعلم الطيران، وكان يتواصل معنا من هناك وكان شابًّا بسيطًا يعيش حياته مثل بقية زملائه وأقرانه، ولم تكن تصرفاته مريبة أو مثيرة للشكوك".
وأشار: "وهو ثاني إخوته، ووالده رجل أمن متقاعد خدم دينه ووطنه سنواتٍ عديدةٍ، وأتذكر أن محمد جاء للسعودية قبل أشهر وكنت بالخارج، واتصل بي وأبلغني أنه يريد السلام علي لوجود خارج الوطن".
وأضاف: "ولاؤنا لحكومتنا الرشيدة لا يشكك فيه أحد، ولا يمثلنا؛ فأنا شاعر ولي قصائد وطنية تغنّيت بحب الوطن، وسنستمر على حبنا وطاعتنا لأولياء أمورنا ما حيينا، وأسرته تعيش حالة من الصدمة والذهول، ومثل هذه التصرفات تؤلمنا بلا شك، وسننتظر لمعرفة بقية التفاصيل ومن غيّر فكر ابننا".إطلاق النار في فلوريدا
07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441 02:01 PM
قال لـ"الخليج 365": عاش طفولته مثل البقية ولم نلحظ عليه أيّة تصرفات مريبة
قال سعد حنتم الشمراني، عم الشاب "محمد" المشتبه به بالقيام بإطلاق النار في القاعدة الجوية التابعة للبحرية الأمريكية بفلوريدا وقتله ٣ أفراد قبل أن يُقتل: إن ابن أخيه عاش طفولته مثل بقية أقرانه، لم يكن غريب السلوك ولم يلحظوا عليه أيّة تصرفات مريبة، مؤكدًا: استنكاره واستنكار أسرته لما قام به، مشيرًا إلى أن الخبر كان فاجعة عليهم وصدمة عظيمة.
وأضاف لـ"الخليج 365": "محمد تخرج من الثانوية العامة بنسبة متقدمة؛ فقد كان متفوقًا في دراسته، والتحق بكلية الملك فيصل الجوية ولم يتجاوز العشرين عامًا، وبعد ٦ أشهر سافر لأمريكا لتعلم الطيران، وكان يتواصل معنا من هناك وكان شابًّا بسيطًا يعيش حياته مثل بقية زملائه وأقرانه، ولم تكن تصرفاته مريبة أو مثيرة للشكوك".
وأشار: "وهو ثاني إخوته، ووالده رجل أمن متقاعد خدم دينه ووطنه سنواتٍ عديدةٍ، وأتذكر أن محمد جاء للسعودية قبل أشهر وكنت بالخارج، واتصل بي وأبلغني أنه يريد السلام علي لوجود خارج الوطن".
وأضاف: "ولاؤنا لحكومتنا الرشيدة لا يشكك فيه أحد، ولا يمثلنا؛ فأنا شاعر ولي قصائد وطنية تغنّيت بحب الوطن، وسنستمر على حبنا وطاعتنا لأولياء أمورنا ما حيينا، وأسرته تعيش حالة من الصدمة والذهول، ومثل هذه التصرفات تؤلمنا بلا شك، وسننتظر لمعرفة بقية التفاصيل ومن غيّر فكر ابننا".
، عمّ المتهم بجريمة "فلوريدا": والد المتهم خدم وطنه والواقعة صدمتنا ،
المصدر : الخليج 365
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