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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى توخّي الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.
وأشارت إلى أن الحالة تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش والعارضة وبيش وصبيا وفرسان وفيفا وهروب، وستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.الدفاع المدني بمنطقة جازان الأرصاد
07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441 01:52 PM
"الأرصاد" نبّهت من هطول أمطار رعدية على عدة محافظات
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى توخّي الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.
وأشارت إلى أن الحالة تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش والعارضة وبيش وصبيا وفرسان وفيفا وهروب، وستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
، "مدني جازان" يحذّر من التقلّبات الجوية المستمرة حتى 8 مساء ،
المصدر : الخليج 365
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