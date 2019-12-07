محمد بن مسعود - الدمام - الناطق الرسمي باسم الهيئة كشف عن استخدام الرادارات المتنقلة عند الحاجة أكّد الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حسين القحطاني؛ أن "الهيئة" تعمل وفق خطة مدروسة لتغطية المساحات المأهولة المتبقية من مناطق المملكة التي لا تشملها تغطية الرادارات الحالية، بأنظمة متطورة لرصد ومراقبة السحب الرعدية. وأشار الناطق الرسمي إلى استخدام الرادارات المتنقلة عند الحاجة. الأرصاد الرادارات أنظمة لرصد السحب 07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441 01:32 PM Advertisements الناطق الرسمي باسم الهيئة كشف عن استخدام الرادارات المتنقلة عند الحاجة "الأرصاد": خطة لتغطية مناطق لا تشملها "الرادارات" بأنظمة لرصد السحب "الأرصاد": خطة لتغطية مناطق لا تشملها "الرادارات" بأنظمة لرصد السحب أكّد الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حسين القحطاني؛ أن "الهيئة" تعمل وفق خطة مدروسة لتغطية المساحات المأهولة المتبقية من مناطق المملكة التي لا تشملها تغطية الرادارات الحالية، بأنظمة متطورة لرصد ومراقبة السحب الرعدية. وأشار الناطق الرسمي إلى استخدام الرادارات المتنقلة عند الحاجة. الكلمات المفتاحية ، "الأرصاد": خطة لتغطية مناطق لا تشملها "الرادارات" بأنظمة لرصد السحب ،

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