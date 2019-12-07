- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نجح فريق طبي بمجمع الملك فيصل بالطائف، في تصنيع طرف صناعي لمواطن خلال 24 ساعة.
وقام فريق من وحدة الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية بالمجمع، بالعمل ضمن برنامج "تطوعي 3" خارج أوقات الدوام, وتحديداً مساء الخميس, وتم تركيب الطرف الصناعي يوم الجمعة, ومن ثم تدريب المواطن على كيفية المشي بعد تجهيز الطرف الصناعي.
ويأتي هذا العمل ضمن مبادرات التطوع التي ينفذها المستشفى من أجل تشجيع عمل التطوع, وخدمة الآخرين من خلال الخدمات العلاجية والوقائية.
تجدر الإشارة إلى أن مجمع الملك فيصل قام بجهود كبيرة في اليوم العالمي للتطوع, ونفّذ عديداً من المبادرات المتميزة داخل المجمع وخارجه, وسط إقبال كبير من الأطباء والممارسين الصحيين والإداريين الذين بادروا إلى التطوع في مجالات مختلفة.
طرف صناعي مجمع الملك فيصل بالطائف
07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441 01:29 PM
أطباء عملوا خارج الدوام ضمن برنامج "تطوعي 3" وجهود مجمع الملك فيصل الخيريةبمبادرة تطوعية .. تصنيع وتركيب طرف صناعي لمواطن بالطائف خلال 24 ساعة
نجح فريق طبي بمجمع الملك فيصل بالطائف، في تصنيع طرف صناعي لمواطن خلال 24 ساعة.
وقام فريق من وحدة الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية بالمجمع، بالعمل ضمن برنامج "تطوعي 3" خارج أوقات الدوام, وتحديداً مساء الخميس, وتم تركيب الطرف الصناعي يوم الجمعة, ومن ثم تدريب المواطن على كيفية المشي بعد تجهيز الطرف الصناعي.
ويأتي هذا العمل ضمن مبادرات التطوع التي ينفذها المستشفى من أجل تشجيع عمل التطوع, وخدمة الآخرين من خلال الخدمات العلاجية والوقائية.
تجدر الإشارة إلى أن مجمع الملك فيصل قام بجهود كبيرة في اليوم العالمي للتطوع, ونفّذ عديداً من المبادرات المتميزة داخل المجمع وخارجه, وسط إقبال كبير من الأطباء والممارسين الصحيين والإداريين الذين بادروا إلى التطوع في مجالات مختلفة.
، بمبادرة تطوعية .. تصنيع وتركيب طرف صناعي لمواطن بالطائف خلال 24 ساعة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بمبادرة تطوعية .. تصنيع وتركيب طرف صناعي لمواطن بالطائف خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.