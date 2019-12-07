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يمتاز وادي قنونا شرقي محافظة القنفذة، بجماله الأخّاذ وجريان المياه فيه على مدار العام، إلى جانب الخضرة التي تكتسي بها جنبات الوادي.
ويساهم اعتدال الطقس هذه الأيام في جذب العديد من المتنزّهين، الذين قدموا إليه للاستمتاع بالمناظر الخلّابة.
ورصدت عدسة "الخليج 365"، صباح اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر التنوّع البيئي في المنطقة المحيطة بالوادي؛ حيث تنتشر أشجار النخيل على مساحات كبيرة وعلى ضفاف الوادي الذي تجري به المياه. وادي قنونا القنفذة
07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441 01:23 PM
تنوع بيئي وأشجار النخيل بمساحات كبيرة على جنبات الوادي.. جمال أخّاذ
يمتاز وادي قنونا شرقي محافظة القنفذة، بجماله الأخّاذ وجريان المياه فيه على مدار العام، إلى جانب الخضرة التي تكتسي بها جنبات الوادي.
ويساهم اعتدال الطقس هذه الأيام في جذب العديد من المتنزّهين، الذين قدموا إليه للاستمتاع بالمناظر الخلّابة.
ورصدت عدسة "الخليج 365"، صباح اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر التنوّع البيئي في المنطقة المحيطة بالوادي؛ حيث تنتشر أشجار النخيل على مساحات كبيرة وعلى ضفاف الوادي الذي تجري به المياه.
، فيديو من "وادي قنونا".. مياه جارية وخضرة ومناظر خلابة تجذب المتنزهين ،
المصدر : الخليج 365
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