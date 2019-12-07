شكرا لمتابعة خبر عن «الأرصاد»: لدينا خطة مدروسة لتغطية المساحات المأهولة المتبقية من مناطق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني، أن الهيئة تعمل وفق خطة مدروسة لتغطية المساحات المأهولة المتبقية من مناطق المملكة. وأوضح القحطاني أن الهيئة تستهدف المناطق التي لاتشملها تغطية الرادارات الحالية، بأنظمة متطورة لرصد ومراقبة السحب الرعدية، بالإضافة إلى استخدام الرادارات المتنقلة عند الحاجة.

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