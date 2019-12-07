شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 3193 مركبة مخالفة لوقوفها بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة (۳۱۹۳) مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. وجاء ذلك خلال تنفيذ الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. Advertisements ودعت إدارات المرور الجميع بالتعاون والإلتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

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