د. التويجري يطلق مبادرة أنتم أملنا التطوعية

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الرياض - علي القحطاني - في اطار احتفاء “صحة الرياض” باليوم العالمي للتطوع ، رعى مدير عام الشؤون الصحية الدكتور محمد التويجري الجمعة اطلاق مبادرة (انتم املنا) التطوعية بحديقة الملك عبدالله ، والتي تستمر لمدة يومين لتفعيل اليوم العالمي للتطوع ، وتنفذها ادارة المشاركة المجتمعية .
و اطلع د. التويجري على الاركان المشاركة بالمبادرة ، والتي تهدف الى نشر وتطوير ثقافة التطوع لدى المجتمع مستهدفةً زوار الحديقة ، وحثهم على حب المشاركة الإنسانية الصحية التطوعية بين افرادها ، والمجتمع ككل وضمت المبادرة عدة اركان متنوعة التدريب على طريقة عمل الاسعافات الاولية ، ركن اسأل طبيبك ، ركن التثقيف الصحي والتغذية ، وتطعبم الانفلونزا ،وفحص السكر وركن فحص الاسنان ، كما احتوى على ركن الابداع المشاركين في تقنية VR تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للتطوع .
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