شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة للزعيم الراحل صدام حسين .. شاهد ماهي قصتها ولماذا أخفتها أمريكا عن أنظار العرب لأكثر من 10 سنوات؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وكالة عمون الأردنية الإخبارية عن صورة نادرة للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين لم يسبق لأحد مشاهدتها وتعمد الأمريكيون اخفاءها وفق الوكالة.

وقالت "عمون" نقلاً عن مصدر عراقي لم تفصح عنه أن الصورة التقطت لصدام أثناء جتماع لفصائل المقاومة العراقية بعد إحتلال العراق.

وأضاف المصدر " 'لن اتحدث كيف احتفظت بهذه الصورة لسنوات طويلة وكيف حصلت عليها ... او علاقتي الانسانية بهذا الرجل لكن في ذكرى استشهاد هذا الانسان العربي المسلم كان لابد من اظهار جزء من الحقيقة وطبيعة الصراع الذي عشناه ولا زلنا للأسف .

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صورة نادرة للزعيم الراحل صدام حسين .. شاهد ماهي قصتها ولماذا أخفتها أمريكا عن أنظار العرب لأكثر من 10 سنوات؟



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وتابع: "لن اتحدث عن مواقف سياسية لهذا الرجل فالتاريخ سيظل حكما ولكنني اتحدث عن مواقف انسانية تعمد الغرب اخفاءها حتى تبني الاجيال القادمة فكرها على منطق الهزيمة والاستسلام وهذا ما اراده الغرب، وهي فكرة العربي المسلم المهزوم القابع في حفرته". وأشار الى أن صدام حسين حمل السلاح مقاوما ومدافعا ليس عن حكم او سلطة، فقد كان بإمكانه ان يظل مثل الاخريين دمية يحركها الغرب وأعوانه او ان يخضع او ان يساوم اثناء حكمه او بعد اعتقاله، ولكنه حمل سلاحه كآخر العرب يستمسك بالعشيرة والقبيلة.

و قبل عشر سنوات وفي 30 كانون الاول/ديسمبر 2006 تحديدا، أعدم الرئيس السابق صدام حسين الذي حكم العراق بقبضة من حديد، شنقا بعد ثلاث سنوات على اسره، وهو يهتف معبرا عن كراهيته للأميركيين والايرانيين.