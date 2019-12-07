عبد الرحمن بن مساعد يكشف عن موقفه من المصالحة مع قطر

كشف الأمير عبدالرحمن بن مساعد، عن موقفه من المصالحة مع قطر.

وقال الأمير خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “سيكون موقفي مع ما يقرره ولاة أمري وسأظل سلمًا لمن سالمهم وحربًا على من حاربهم” .

وتابع خلال رده عن سؤال وجهه له مغرد حول موقفه في حال عودة العلاقات مع قطر قائلا: “لن أقف متفرجًا ومنتظرًا في الأزمات حتى تهدأ .. بل سأكون في الصف الأول ضد من يعادي بلادي أيًا كان اليوم وغدًا والى آخر يوم في عمري بإذن الله”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “بالمناسبة هذا الموقف لم أعلنه الآن أي أنه ليس مرتبطًا بتطورات الله يعلم عمّا ستسفر عنه بل غردت بذات الصورة منذ شهور وهو موقف ثابت بحول الله بمعزل عن الظروف وأيًا كان من يعادي بلادي”.