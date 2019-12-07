كشف الأمير عبدالرحمن بن مساعد، عن موقفه من المصالحة مع قطر.
وقال الأمير خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “سيكون موقفي مع ما يقرره ولاة أمري وسأظل سلمًا لمن سالمهم وحربًا على من حاربهم” .
وتابع خلال رده عن سؤال وجهه له مغرد حول موقفه في حال عودة العلاقات مع قطر قائلا: “لن أقف متفرجًا ومنتظرًا في الأزمات حتى تهدأ .. بل سأكون في الصف الأول ضد من يعادي بلادي أيًا كان اليوم وغدًا والى آخر يوم في عمري بإذن الله”.
وأضاف في تغريدة أخرى: “بالمناسبة هذا الموقف لم أعلنه الآن أي أنه ليس مرتبطًا بتطورات الله يعلم عمّا ستسفر عنه بل غردت بذات الصورة منذ شهور وهو موقف ثابت بحول الله بمعزل عن الظروف وأيًا كان من يعادي بلادي”.
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الرحمن بن مساعد يكشف عن موقفه من المصالحة مع قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.