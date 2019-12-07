15 % من السعوديين شاركوا في اكتتاب أرامكو

قالت شركة «سامبا» المالية للأصول وإدارة الاستثمار (سامبا كابيتال)، مدير الاكتتاب: إنَّ المكتتبين في الفئة العمرية بين 31 و 45 عامًا هم الأكثر طلبًا للأسهم في الطرح الأوَّلي لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو). مشيرة إلى أنَّ 15% من السعوديين شاركوا في الاكتتاب.

ووفق بيان لـ«سامبا» فقد بلغ عدد المكتتبين السعوديين في الطرح الأوَّلي، 4,947,275، فيما سجَّل نظراؤهم الخليجيون (2,467)، في حين وصل عدد المكتتبين المقيمين (106,258).

وأوضحت في بيان أنَّ الفئات العمرية للمكتتبين في الطرح الأوَّلي لأرامكو كانت كالتالي: أقل من 16 سنة بلغ عددهم (19,314)، ومن 17 إلى 30 سنة بلغ (743,727)، ومن 31 إلى 45 سنة بلغ (2,323,607)، ومن 46 إلى 65 سنة بلغ (1,700,184)، وأكثر من 65 سنة بلغ (269,168).

وحصدت فئة الشباب (من 17 وحتى 45 سنة) النصيب الأكبر من عمليات الاكتتاب حيث بلغ عددهم (3.067.334)

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وأضافت (سامبا كابيتال)، أن العدد النهائي للمكتتبين الأفراد بلغ (5,056,000) مكتتبًا، قاموا بالاكتتاب بعدد (1,537,107,430) سهم بقيمة إجمالية بلغت (49,187,437,760) ريال سعودي، وبنسبة تغطية بلغت (153.7%) من إجمالي حجم الأسهم المطروحة لشريحة الأفراد.

يذكر أن فترة تقديم طلبات المكتتبين الأفراد انتهت في 28 نوفمبر الماضي، وجمعت (47,4) مليار ريال سعودي (12,6 مليار دولار أمريكي)، لشراء (1,481 مليار سهم) وتمَّ تغطية اكتتاب المستثمرين الأفراد بواقع 1.5 مرة «1,481 مليار سهم مقابل حجم العرض الأساسي 1,0 مليار»، بينما انتهت فترة تقديم طلبات المكتتبين المؤسسات في 4 ديسمبر الجاري، بجمع (397) مليار ريال سعودي.

وبلغ عدد المكتتبين السعوديين حوالي (4,9) مليون مكتتب وهو ما يساوي تقريبًا 15% من عدد سكان المملكة.