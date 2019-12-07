الحربي: موجة عدم استقرار جوي بالسعودية ودول الخليج.. مساء السبت

توقع خبير الأرصاد علي السفري الحربي، بدء موجة من عدم الاستقرار على منطقة الخليج العربي، مصحوبة بهبوب تيارات مغبرة على نطاق واسع من المملكة، مع فرص أمطار متفرقة اعتبارًا من مساء اليوم السبت.

وقال الحربي، عبر حسابه بموقع تويتر، إنّه من المتوقع أن يتقدم المنخفض الجوي الحركي مع مساء اليوم السبت للشرق، ويتمركز في الحدود الإيرانية العراقية، وتتقدَّم موجاته الباردة نحو مياه الخليج العربي والإمارات وعمان، وترتفع وتيرة حالة عدم الاستقرار الجوي؛ نظرًا لتقدم كتلة مدارية رطبة عبر بحر العرب.

وأضاف الحربي أنَّ المنخفض يتسبَّب في هبوب تيارات مغبرة على نطاق واسع من المملكة مع فرص أمطار متفرقة، مشيرًا إلى أنَّ المنخفض يغلب عليه شدة الرياح وسرعتها.

وتابع الحربي أنَّه مع فجر الغد (الأحد) تزداد الاضطرابات الجوية مع نشوء السحب الممطرة على مضيق هرمز ومناطق الإمارات الوسطى والشمالية، وتنحدر بالتدرج جنوبًا لتغطي شرقية عمان ووسطها الغربي وجنوبها، ومتوقع أن تكون السحب غزيرة المطر، خاصة نواحي الحدود العمانية الإمارتية ولا يستبعد جريان الأودية.

وتوقع الحربي تنامي حدة الاضطراب الجوي على بلاد الشام وشرق المتوسط، نظرًا لتقدم منخفض حركي عميق مصحوب بجبهة هوائية باردة ابتداءً من يوم الأربعاء القادم.