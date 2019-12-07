نائب رئيس «نزاهة» يدعو للمشاركة بفعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد

أكَّد نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، الدكتور بندر بن أحمد أبا الخيل، على أهمية مشاركة القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، في فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد؛ لتعزيز النزاهة والمحافظة على المال العام والمكتسبات الوطنية لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

وقدم أبا الخيل شكره لأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، على رعايته منتدى «نزاهة» الثامن، للاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد، الذي ينطلق يوم الاثنين المقبل بعنوان: «التوجهات الاستراتيجية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد»، بمشاركة نخبة خبراء ومختصين من داخل وخارج المملكة.

وأوضح أبا الخيل، أنَّ المنتدى يسعى لتحقيق جُملة أهداف، منها مشاركة المملكة المجتمع الدولي الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد، وإبراز جهودها في هذا الشأن وتسليط الضوء على الجوانب الوقائية الفعّالة للحدّ من مخاطر الفساد لحماية الأموال والممتلكات العامة.