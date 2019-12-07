سياسي / وزير الخارجية الليبي يلتقي الرئيس التشادي

طرابلس 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 7 ديسمبر 2019 م واس التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق الليبية محمد سيالة، الرئيس التشادي إدريس ديبي، على هامش مؤتمر أمن المتوسط المنعقد في روما. وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق الليبية فى بيان اليوم أن اللقاء تناول الوضع الراهن في ليبيا والعاصمة طرابلس خاصة. وأحاط سيالة الرئيس التشادي بتطور الأوضاع واشتباكات العاصمة طرابلس. Advertisements وأكد الرئيس التشادي دعمه للحل السياسي في ليبيا وأنه لا حل عسكري للأزمة الراهنة، مضيفًا أنه يتطلع لتطوير العلاقات الثنائية بين ليبيا وتشاد. // انتهى // 11:59ت م 0022





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