السعودية اليوم / نائب رئيس الهيئة الوطنية لحماية النزاهة: المملكة تشارك المجتمع الدولي الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد



الرياض 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واس

قدم معالي نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد - لحماية النزاهة الدكتور بندر بن أحمد أبا الخيل، شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، على رعايته لمنتدى "نزاهة" الثامن، للاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2019م، الذي ينطلق يوم الأثنين القادم 12 / 4 / 1441هـ، بعنوان: "التوجهات الاستراتيجية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد"، بمشاركة نخبة من الخبراء وذوي الاختصاص من داخل وخارج المملكة، وذلك بفندق فيرمونت الرياض.

وأوضح معاليه أن المنتدى يسعى لتحقيق جُملة من الأهداف، منها مشاركة المملكة المجتمع الدولي الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد، وإبراز جهود المملكة في حماية النزاهة، ومكافحة الفساد، وتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون في هذا المجال، وتسليط الضوء على الجوانب الوقائية الفعّالة للحد من مخاطر الفساد لحماية الأموال والممتلكات العامة.

وأعرب أبا الخيل عن أهمية مشاركة جميع القطاعات الحكومية والخاصة والجهات غير الربحية لتعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد للمحافظة على المال العام والمكتسبات الوطنية لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة، داعياً المهتمين للحضور والمشاركة في المنتدى، والتسجيل من خلال الرابط: http://nazaha.sa/rsr.

// انتهى //

10:16ت م

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