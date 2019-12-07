شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. ننشر أسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا والان مع التفاصيل

السبت 7 ديسمبر 2019 ننشر آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، لصباح اليوم السبت، وجاءت كالتالي:

اسعار الشراء السعودي: 154 الدولار : 588 الدرهم : 155 Advertisements اسعار البيع السعودي: 155 الدولار : 595 الدرهم : 156 * وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.

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