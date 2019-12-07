شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» عن حادثة فلوريدا : المعتدي لا يمثل قيم الإسلام والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت المنظمة في بيان لها اليوم رفضها لهذا الاعتداء، مشددةً على أن المعتدي لا يمثل القيم الإسلامية السمحة التي تميز الشعب السعودي والمسلمين جميعًا الذين يؤمنون بالتسامح والاعتدال والوسطية والانفتاح على الحضارات الإنسانية.
وقدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين العزاء لأهالي القتلى، معربًا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
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