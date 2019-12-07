شكرا لقرائتكم خبر عن الفيضانات تغلق الطرق في نيوزيلندا والان نبدء بالتفاصيل
وقال مجلس مدينة تيمارو في بيان إنه طُلب من السكان الذين يعيشون بالقرب من نهر "رانجيتاتا" بالقرب من المدينة على الساحل الشرقي مغادرة منازلهم حيث وصلت مياه النهر إلى أعلى منسوب لها منذ 20 عامًا.
وتم إغلاق الطريق السريع رقم 1 الذي يربط بين مدينتي كرايستشيرش وتيمارو.
وكانت بحيرات في منطقتي "كوينزتاون" و"واناكا" قد فاضت على ضفافها في وقت سابق من الأسبوع، مما تسبب في إغلاق الطرق والشركات.
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