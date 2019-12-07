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إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في #عسير
جنوب غرب محافظة الحرجة
متابعات الخليج 365 - عسير
أزالت بلدية الحرجة التابعة لأمانة منطقة عسير، تعديات على أراضٍ حكومية جنوب غرب المحافظة.
جاء ذلك بعد رصد الفرق الرقابية بالبلدية خلال أعمالها الدورية لمراقبة الأراضي الحكومية، تمثلت في بناء أسوار وإنشاء خزانات وتشجير على مساحة 5 آلاف م2.
وتمت إزالتها بمشاركة من لجنة التعديات، والجهات الأمنية بالمحافظة، فيما تم تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.
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