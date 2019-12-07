2019-12-07

إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في #عسير

متابعات الخليج 365 - عسير

أزالت بلدية الحرجة التابعة لأمانة منطقة عسير، تعديات على أراضٍ حكومية جنوب غرب المحافظة.

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جاء ذلك بعد رصد الفرق الرقابية بالبلدية خلال أعمالها الدورية لمراقبة الأراضي الحكومية، تمثلت في بناء أسوار وإنشاء خزانات وتشجير على مساحة 5 آلاف م2.

وتمت إزالتها بمشاركة من لجنة التعديات، والجهات الأمنية بالمحافظة، فيما تم تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.