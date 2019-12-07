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الأمطار تُسقط أعمدة الإنارة وتقطع التيار بقرية ريدة
طالبوا بإزالة خطر الأسلاك على الأرض
متابعات الخليج 365 - فهدالقحطاني - احدرفيدة
شكا أهالي قرية ريدة التابعة لمركز تمنية من تجاهل شركة الكهرباء لبلاغاتهم إثر هطول الأمطار الغزيرة التي هطلت على القرية، مما تسبب في جريان السيول وإسقاط وجرف أعمدة الكهرباء.
وقال الأهالي إنهم تقدموا بعدة بلاغات لشركة الكهرباء بأبها من أجل أصلاح الأعطال وإعادة الأعمدة والتيار الكهربائي المفصول عن جزء من منازلهم وإنقاذ المواطنين من خطر التيار الكهربائي المستمر في أسلاك الأعمدة الساقطة على الأرض.
وطالب الأهالي بتدخل عاجل من الجهة التدخل العاجل لإعادة الأعمدة الساقطة، وإزالة خطرها.
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