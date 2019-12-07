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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ظهر اليوم، تنبيهيْن متقدميْن لمنطقتَي الرياض والشرقية، يفيدان بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية وسيول وشبه انعدام في الرؤية.
وقالت "الأرصاد" إن التنبيه المتعلق بمنطقة الرياض يشمل "الدوادمي والمجمعة وحريملاء ورماح"، ويبدأ في الساعة الرابعة من مساء اليوم وينتهي 11 مساءً.
وأضافت: التنبيه المتعلق بالمنطقة الشرقية يشمل "الخفجي والنعيرية ورأس تنورة"، ويبدأ أيضاً في الساعة الرابعة مساء اليوم وينتهي في العاشرة مساءً.
الأرصاد حالة الطقس
07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441 12:21 PM
حالة يصحبها شبه انعدام في الرؤية مع نشاط في الرياح السطحيةالأمطار تواعد الرياض والشرقية .. تنبيه متقدم وموعدنا "الرابعة"
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ظهر اليوم، تنبيهيْن متقدميْن لمنطقتَي الرياض والشرقية، يفيدان بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية وسيول وشبه انعدام في الرؤية.
وقالت "الأرصاد" إن التنبيه المتعلق بمنطقة الرياض يشمل "الدوادمي والمجمعة وحريملاء ورماح"، ويبدأ في الساعة الرابعة من مساء اليوم وينتهي 11 مساءً.
وأضافت: التنبيه المتعلق بالمنطقة الشرقية يشمل "الخفجي والنعيرية ورأس تنورة"، ويبدأ أيضاً في الساعة الرابعة مساء اليوم وينتهي في العاشرة مساءً.
، الأمطار تواعد الرياض والشرقية .. تنبيه متقدم وموعدنا "الرابعة" ،
المصدر : الخليج 365
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