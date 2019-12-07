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الأمطار تواعد الرياض والشرقية .. تنبيه متقدم وموعدنا "الرابعة"

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محمد بن مسعود - الدمام - حالة يصحبها شبه انعدام في الرؤية مع نشاط في الرياح السطحية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ظهر اليوم، تنبيهيْن متقدميْن لمنطقتَي الرياض والشرقية، يفيدان بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية وسيول وشبه انعدام في الرؤية.

وقالت "الأرصاد" إن التنبيه المتعلق بمنطقة الرياض يشمل "الدوادمي والمجمعة وحريملاء ورماح"، ويبدأ في الساعة الرابعة من مساء اليوم وينتهي 11 مساءً.

وأضافت: التنبيه المتعلق بالمنطقة الشرقية يشمل "الخفجي والنعيرية ورأس تنورة"، ويبدأ أيضاً في الساعة الرابعة مساء اليوم وينتهي في العاشرة مساءً.

الأرصاد حالة الطقس

07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441 12:21 PM

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حالة يصحبها شبه انعدام في الرؤية مع نشاط في الرياح السطحية

الأمطار تواعد الرياض والشرقية .. تنبيه متقدم وموعدنا "الرابعة"
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ظهر اليوم، تنبيهيْن متقدميْن لمنطقتَي الرياض والشرقية، يفيدان بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية وسيول وشبه انعدام في الرؤية.

وقالت "الأرصاد" إن التنبيه المتعلق بمنطقة الرياض يشمل "الدوادمي والمجمعة وحريملاء ورماح"، ويبدأ في الساعة الرابعة من مساء اليوم وينتهي 11 مساءً.

وأضافت: التنبيه المتعلق بالمنطقة الشرقية يشمل "الخفجي والنعيرية ورأس تنورة"، ويبدأ أيضاً في الساعة الرابعة مساء اليوم وينتهي في العاشرة مساءً.

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، الأمطار تواعد الرياض والشرقية .. تنبيه متقدم وموعدنا "الرابعة" ،
المصدر : الخليج 365

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