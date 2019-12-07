، الأحساء .. محاضرة عن "أسس الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية في بيئات العمل" ،

- 1/14
- 2/14
- 3/14
- 4/14
- 5/14
- 6/14
- 7/14
- 8/14
- 9/14
- 10/14
- 11/14
- 12/14
- 13/14
- 14/14
محمد بن مسعود - الدمام - على هامش معرض الكتاب ٢٠١٩ المقام في جامعة الملك فيصل وبالشراكة مع نادي الأحساء الأدبي أقيمت على مسرح عمادة شؤون الطلاب في مقر المعرض مساء الجمعة ٩/ ٤ / ١٤٤١هـ، ٦ / ١٢ / ٢٠١٩م، محاضرة بعنوان "أسس الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية في بيئات العمل" قدّمها مدير إدارة الشؤون الوقائية المكلّف بمكافحة المخدرات بالأحساء عبدالله بن هادي العسيري؛ وأدارها المحاضر بقسم اللغة العربية بكلية الآداب عبدالملك الطلحة؛ وتحدث عن مشكلة المخدرات من منظور دولي وإقليم.
وتناول العسيري؛ الآثار المدمرة المترتبة على الإدمان على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع، مبيناً حجم الاستهداف للشباب وكيفية الوقاية من تعاطي المخدرات، كما بيّن الجهود المبذولة من قِبل الجهات المختصة في المملكة التي أسهمت -بفضل الله- في الحد من انتشارها.
وأوضح للحضور أهمية الإبلاغ عن مروّجي ومتعاطي هذه السموم من خلال القنوات الرسمية التابعة للجهات المعنية وكذلك الوسائل والطرق المتبعة لعلاج الراغبين في علاج الإدمان على مستوى الفرد أو الأسرة، مقدماً الأرقام المخصصة لهذا الغرض التي يمكن التواصل معها لغرض العلاج.
وفي نهاية المحاضرة، أجاب العسيري؛ عن أسئلة ومداخلات الحضور من الرجال والنساء من رواد المعرض وطلاب وطالبات الجامعة.
وفي الختام، كرّم رئيس نادي الأحساء الأدبي الدكتور ظافر الشهري؛ المحاضر وشكره على إجابة الدعوة وتقديم هذه المحاضرة بهذا العرض العلمي الشيق.
معرض الكتاب ٢٠١٩ نادي الأحساء الأدبي أسس الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية في بيئات العمل
07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441 12:01 PMالأحساء .. محاضرة عن "أسس الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية في بيئات العمل"
على هامش معرض الكتاب ٢٠١٩ المقام في جامعة الملك فيصل وبالشراكة مع نادي الأحساء الأدبي أقيمت على مسرح عمادة شؤون الطلاب في مقر المعرض مساء الجمعة ٩/ ٤ / ١٤٤١هـ، ٦ / ١٢ / ٢٠١٩م، محاضرة بعنوان "أسس الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية في بيئات العمل" قدّمها مدير إدارة الشؤون الوقائية المكلّف بمكافحة المخدرات بالأحساء عبدالله بن هادي العسيري؛ وأدارها المحاضر بقسم اللغة العربية بكلية الآداب عبدالملك الطلحة؛ وتحدث عن مشكلة المخدرات من منظور دولي وإقليم.
وتناول العسيري؛ الآثار المدمرة المترتبة على الإدمان على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع، مبيناً حجم الاستهداف للشباب وكيفية الوقاية من تعاطي المخدرات، كما بيّن الجهود المبذولة من قِبل الجهات المختصة في المملكة التي أسهمت -بفضل الله- في الحد من انتشارها.
وأوضح للحضور أهمية الإبلاغ عن مروّجي ومتعاطي هذه السموم من خلال القنوات الرسمية التابعة للجهات المعنية وكذلك الوسائل والطرق المتبعة لعلاج الراغبين في علاج الإدمان على مستوى الفرد أو الأسرة، مقدماً الأرقام المخصصة لهذا الغرض التي يمكن التواصل معها لغرض العلاج.
وفي نهاية المحاضرة، أجاب العسيري؛ عن أسئلة ومداخلات الحضور من الرجال والنساء من رواد المعرض وطلاب وطالبات الجامعة.
وفي الختام، كرّم رئيس نادي الأحساء الأدبي الدكتور ظافر الشهري؛ المحاضر وشكره على إجابة الدعوة وتقديم هذه المحاضرة بهذا العرض العلمي الشيق.
، الأحساء .. محاضرة عن "أسس الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية في بيئات العمل" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الأحساء .. محاضرة عن "أسس الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية في بيئات العمل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.