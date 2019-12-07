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عادت امرأة بريطانية إلى الحياة بعد أن توقف قلبها عن النبض لمدة ست ساعات كاملة، وهو أمر وصفه أطباء بأنه معجزة، و"حالة استثنائية".
لكن المثير للدهشة أن انخفاض درجات الحرارة بشدة في تلك المنطقة الجبلية - والذي أدى إلى توقف قلب أودري - هو ما ساعد في إنقاذ حياتها، كما قال طبيبها المعالج إدوارد أرغودو.
وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قال أرغودو إن انخفاض درجة حرارتها ساعد في حماية أجهزة جسدها ودماغها من التدهور عندما غابت عن الوعي، رغم أن ذلك كان يمكن أن يقودها إلى الموت بعد فترة قصيرة.
وما أن وصلت درجة حرارتها إلى 30 درجة مئوية، لجأ الأطباء إلى جهاز لإنعاش القلب، وصعقوا به قلبها بعد حوالى ست ساعات من اتصال زوجها بخدمة الطوارئ.
وقالت أودري في حديث بعد شفائها إنها لم تتذكر تلك الساعات الست.
وقالت أودري إنها كانت محظوظة أن بقيت على قيد الحياة، وأشادت بالعاملين في المستشفى.
07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441 11:41 AM
طبيب: ما أوقف قلبها.. هو ما ساعد في إنقاذ حياتهاامرأة بريطانية تعود إلى الحياة بعد توقف قلبها 6 ساعات
عادت امرأة بريطانية إلى الحياة بعد أن توقف قلبها عن النبض لمدة ست ساعات كاملة، وهو أمر وصفه أطباء بأنه معجزة، و"حالة استثنائية".
لكن المثير للدهشة أن انخفاض درجات الحرارة بشدة في تلك المنطقة الجبلية - والذي أدى إلى توقف قلب أودري - هو ما ساعد في إنقاذ حياتها، كما قال طبيبها المعالج إدوارد أرغودو.
وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قال أرغودو إن انخفاض درجة حرارتها ساعد في حماية أجهزة جسدها ودماغها من التدهور عندما غابت عن الوعي، رغم أن ذلك كان يمكن أن يقودها إلى الموت بعد فترة قصيرة.
وما أن وصلت درجة حرارتها إلى 30 درجة مئوية، لجأ الأطباء إلى جهاز لإنعاش القلب، وصعقوا به قلبها بعد حوالى ست ساعات من اتصال زوجها بخدمة الطوارئ.
وقالت أودري في حديث بعد شفائها إنها لم تتذكر تلك الساعات الست.
وقالت أودري إنها كانت محظوظة أن بقيت على قيد الحياة، وأشادت بالعاملين في المستشفى.
، امرأة بريطانية تعود إلى الحياة بعد توقف قلبها 6 ساعات ،
المصدر : الخليج 365
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