، 9 تنبيهات لـ #الإنذار_المبكر تكشف ملامح أجواء السبت .. هطولات وغبار ،

محمد بن مسعود - الدمام - لحالات متباينة تستمر لأوقات متفاوتة على مدار اليوم وبعضها يمتد لصباح الغد

ما بين أمطار وغبار وسحب تنوّعت التنبيهات الـ9 التي أصدرتها اليوم #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة؛ وذلك لحالات مناخية متباينة، قال عنها نظام #الإنذار_المبكر التابع للهيئة إنها تستمر لأوقات متفاوتة، اليوم السبت، وبعضها يمتد إلى صباح الغد.

مكة المكرّمة

تنبيه لحالة سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية من 11 صباحاً إلى الثامنة من مساء اليوم، بأضم والخرمة والطائف والعرضيات والمويه وميسان.

الرياض

تنبيه وانذار جديد لحالة سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية من 12 ظهراً إلى الثانية من فجر الأحد بالدرعية والدوادمي والزلفي والعاصمة الرياض والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء ورماح وشقراء وعفيف.

وصدر للرياض تنبيه آخر من رياح نشطة وأتربة مًثارة مع تدنٍ بالرؤية بدأت 8 صباحاً وتستمر 12 ساعة، بالأفلاج والحريق والخرج والدلم والسليل وحوطة بني تميم ووادي الدواسر.

الحدود الشمالية

تنبيه لحالة رياح نشطة وسحب رعدية ممطرة مع تدنٍ في الرؤية من 11 صباحاً إلى الثامنة من مساء اليوم، برفحاء وطريف وعرعر.

القصيم

تنبيه لحالة رياح نشطة وسحب رعدية ممطرة مع تدنٍ في الرؤية حتى 2 ظهراً، بالأسياح والبكيرية والرس وبريدة وضرية وعقلة الصقور وعنيزة.

الشرقية

تنبيه لاستمرار حالة الأمطار الرعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى الثانية من فجر غد الأحد، بالأحساء والجبيل والخُبر والخفجي والدمام والقطيف والنعيرية وبقيق والحفر ورأس تنورة وقرية العليا.

عسير

تنبيه لحالة سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية تستمر إلى الثامنة من مساء اليوم، بأبها والبرك والمجاردة وبارق والخميس ورجال ألمع وظهران الجنوب ومحايل.

الباحة

تنبيه لحالة سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية من 11 صباحاً إلى الثامنة من مساء اليوم، بالباحة والحجرة والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وقلوة .

جازان

تنبيه لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى الثامنة من مساء اليوم، بأبوعريش والعارضة وبيش وجازان وصبيا وفرسان وفيفا وهروب.

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