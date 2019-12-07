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شكرا لمتابعة خبر عن «المسند»: اليوم دخول أول نجوم المربعانية الثلاثة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أعلن الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عن دخول المربعانية اليوم الموافق 7 ديسمبر.
وقال ” المسند ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” وفقًا لتقويم أم القرى دخول طالع الإكليل وهو أول نجوم فصل الشتاء وفقاً لحساب الأنواء، وأول نجوم المربعانية الثلاثة ” .
وتوقع أيضًا تتشكل السحب التي ربما تكون ممطرة على أجزاء من شمالي منطقتي ” الرياض والشرقية ” ، وشرق منطقتي ” حائل و القصيم والحدود الشمالية وحفرالباطن والكويت ” .
وأضاف: ” اليوم متوقع أن تنشط الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية، وقد تثير بعض الغبار خاصة في المواقع المفتوحة في وسط وجنوب الوسطى و الشرقية وأجزاء من شرق منطقة مكة ” .
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