شكرا لمتابعة خبر عن «المسند»: اليوم دخول أول نجوم المربعانية الثلاثة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عن دخول المربعانية اليوم الموافق 7 ديسمبر.

وقال ” المسند ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” وفقًا لتقويم أم القرى دخول طالع الإكليل وهو أول نجوم فصل الشتاء وفقاً لحساب الأنواء، وأول نجوم المربعانية الثلاثة ” .

وتوقع أيضًا تتشكل السحب التي ربما تكون ممطرة على أجزاء من شمالي منطقتي ” الرياض والشرقية ” ، وشرق منطقتي ” حائل و القصيم والحدود الشمالية وحفرالباطن والكويت ” .

وأضاف: ” اليوم متوقع أن تنشط الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية، وقد تثير بعض الغبار خاصة في المواقع المفتوحة في وسط وجنوب الوسطى و الشرقية وأجزاء من شرق منطقة مكة ” .

Advertisements