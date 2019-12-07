شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 16 طنا من الحطب وإغلاق 3 مصانع فحم في المدينة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نجحت حملة أجراها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمدينة المنورة الشهر الماضي، في إغلاق 3 مصانع معدة لتفحيم الحطب، ومصادرة 16 طنا من الحطب.
وشددت الوزارة على الرقابة والمتابعة من الفرق الميدانية، تزامنا مع فصل الشتاء، الذي ينشط فيه الاحتطاب بقطع الأشجار بصورة جائرة، الأمر الذي يؤدي إلى إضرار بالبيئة، وتقليص الرقعة الخضراء، ويهدد الطبيعة بالتصحر.
وفي السياق نفسه، تمكنت جولات حراس المراعي والغابات، من ضبط 3 مصانع فحـم، و8 أطنان من الحطب، ومصادرة حمولة شاحنة أخرى تحمل 5 أطنان بمحافظة وادي الفرع، فضلًا عن ضبط شاحنة محملة بالحطب تقدر حمولتها بـ3 أطنان في مركز أبيار الماشي.
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