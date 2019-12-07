شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إنقاذ سيارة عالقة في مياه بحر الشقيق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجح فريق جمعية غوث للتوعية والإنقاذ، اليوم السبت، من إنقاذ سيارة عالقة في مياه بحر الشقيق بالمنطقة الجنوبية. ونشر حساب الجمعية عبر تويتر، مقطع فيديو معلقًا عليه: ” ورد بلاغ لجمعية غوث عن سيارة عالقة في مياه بحر الشقيق المنطقة الجنوبية، وعلى الفور انطلقت فرق غوث وتم إخراج السياره ولله الحمد ” .

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