شكرا لمتابعة خبر عن خبير أمني لـ المواطنين: تشغيل المخالفين له انعكاسات وآثار سلبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - صرح الخبير الأمني العميد متقاعد عبدالله الجعيد بأن وجود المخالفين في أي دولة له انعكاسات وآثار سلبية في جوانب عدة.
وأكد ” الجعيد ” أن حملة وطن بلا مخالف أدت لـ انخفاض معدل الجريمة على أرض الواقع، فأصبح المواطن أكثر حرصًا على الالتزام بالأنظمة وعدم تشغيل العمالة المخالفة، وذلك وفقًا لما جاء بـ ” عكاظ ” .
كما أكد أن هذف الحملة هو تحويل الوافد لـ مقيمًا بطريقة نظامية تكفل له حقوقه وواجباته، كما مكنت كل المخالفين من تصحيح أوضاعهم وغادر 733 ألف مخالف استفادوا من مهلة التصحيح.
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