شكرا لمتابعة خبر عن «التأمينات» تطالب برفع الحد الأدنى لرواتب غير السعوديين في القطاع الخاص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قدمت المؤسسة العامة للتأمينات اقتراحًا لمجلس الشورى رفع الحد الأدنى لرواتب ” غير السعوديين ” في القطاع الخاص إلى 800 ريال بدلاً من 400 ريال شهريًا.

وجاء هذا الاقتراح لمنع التحايل على النظام، حيث تلجأ بعض المنشآت لتسجيل رواتب متدنية لعمالتها وتسمية بقية الأجر ضمن بدلات لا تخضع لاشتراك التأمينات.

كما أشارت المؤسسة إلى أن 27% من إجمالي المقيمين العاملين في القطاع الخاص، تبلغ رواتبهم المسجلة لدى المؤسسة 400 ريال.

علمًا بأن الاشتراك الشهري للعامل الذي يبلغ راتبه 400 ريال يكون 8 ريالات، أي 96 ريالآ فقط في السنة.