هاشتاق “مجرم فلوريدا لا يمثلنا” يتصدر الترند على تويتر في السعودية

استنكر السعوديون ، ما أقدم عليه المتدرب السعودي في أمريكا بعد إطلاقه النار على أمريكيين داخل قاعدة بينساكولا العسكرية في فلوريدا ، ما أدى لمقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين . وشهد هاشتاق #مجرم_فلوريدا_لايمثلنا ، نشاطاً كبيراً من المواطنين ، وخاصة مشاهير الإعلام والسياسة والصحافة والرياضة ، كما تطرق البعض إلى عدد من الأمثلة الإيجابية التي قدمها السعوديون بأرواحهم في أمريكا وأبرزهم المبتعثين “ذيب اليامي” و “جاسر آل راكه” غرقوا في محاولة إنقاذ عائلة أمريكية قبل عامين .

واليكم أبرز المشاركات عبر الهاشتاق :

– الصحفي بالشرق الأوسط سلمان الدوسري : ” الجرائم تحدث في كل مكان بالعالم .. بل وفي أمريكا نفسها هل مثل أحداً منهم شعبه ؟! كل مسؤول عن سلوكه وفعله .. السعوديين مشهود لهم في ميادين أخرى.. بالتأكيد القتل وترويع الآمنين ليس منها” .

فعل فردي

الإعلامي محمد العميري : ” لا حول ولا قوة الا بالله .. إن ما حصل فعل فردي وجريمة ينكرها ديننا الحنيف والإنسانية .. نحمد الله عز وجل أن الإسلام دين عظيم ، ورسالة تسامح ومحبة بما جاء في القرآن الكريم ، وما جاء به هدي نبي الأمة محمد صل الله عليه وسلم.”

عمل غاشم

سعود آل سويلم الرئيس السابق لنادي النصر : “بكل تأكيد #مجرم_فلوريدا_لايمثلنا وهذا العمل الغاشم يرفضه الإنسان وترفضه جميع الأديان .. ووقوف المملكة العربية السعودية بجانب الولايات المتحدة في هذا الموقف وجميع المواقف راسخ وثابت ، تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل.. وعزاؤنا لأسر المتوفين ..” .

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بلد السلام والمحبة والإنسانية

الإعلامي مفرح الشقيقي : “في هذا الهاشتاق ستسمع الصوت السعودي الأصيل نعم #مجرم_فلوريدا_لايمثلنا لماذا ؟ لأننا بلد السلام والمحبة والإنسانية .. العزاء لعائلات الضحايا والسلام للعالم أجمع هو المجد لهذا الوطن العظيم” .

عدوان وعمل إجرامي

الإعلامي عبدالله البندر : “لا شك أنا هذا العمل الإجرامي لا يمثلنا كسعوديين، ونستنكر أي عدوان في أي مكان وزمان لأننا تعلمنا وتربينا على هذا النهج، وكما قال الملك سلمان “منفذ هذا العمل الشنيع لا يمثل الشعب السعودي وتعازينا لأسر الضحايا”.

شعب مسالم

وقال الكاتب سعدون العويمري : “نعم نحن شعب مسالم محب للخير، الإسلام ديننا العظيم يحثنا على الإنسانية واحترام الإنسان في كل زمان ومكان.” جدير بالذكر أن أحد المتدربين السعوديين قد أطلق النار على عدد من الأمريكيين داخل قاعدة بينساكولا العسكرية في فلوريدا ، وأسفر الحادث عن مقتل 3 أمريكيين وإصابة آخرين .