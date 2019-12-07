أول تعليق للأمير خالد بن سلمان علي حادث إطلاق النار الذي ارتكبه سعودي داخل قاعدة عسكرية أمريكية

قدم الأمير خالد بن سلمان ، نائب وزير الدفاع ، خالص تعازيه لعائلات ضحايا إطلاق النار الذي وقع أمس في قاعدة بينساكولا البحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا ، مشدداً على وقوف السعودية إلى جانب الأصدقاء الأمريكيين خلال الأوقات العصيبة. وقال الأمير خالد بن سلمان في عدد من التغريدات باللغة الإنجليزية على حسابه بتويتر : أقدم خالص التعازي لعائلات ضحايا إطلاق النار المأساوي اليوم على قاعدة بينساكولا البحرية الأمريكية في فلوريدا. نقف مع أصدقائنا الأمريكيين في هذا الوقت العصيب.

وأضاف : “أنا مثل العديد من الأفراد العسكريين السعوديين الآخرين، تدربت في قاعدة عسكرية أمريكية، واستخدمنا هذا التدريب القيم للقتال جنبًا إلى جنب مع حلفائنا الأمريكيين ضد الإرهاب والتهديدات الأخرى”. وتابع : “إن عددًا كبيرًا من الخريجين السعوديين من محطة بينساكولا انتقلوا للعمل مع نظرائهم الأمريكيين في جبهات القتال في جميع أنحاء العالم؛ وهو ما ساعد على حماية الأمن الإقليمي والعالمي”. مؤكدًا أن “حدث اليوم مأساوي، وأدين بشدة من قِبل الجميع في المملكة العربية السعودية”.