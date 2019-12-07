حساب المواطن: المَحافظ الاستثمارية وتداول الأسهم لا تؤثر على الدعم أو الاستحقاق

أكد برنامج حساب المواطن، أن فتح محفظة استثمارية أو تداول أسهم لا يؤثر على الدعم أو الاستحقاق في الأهلية.

جاء ذلك في رد حساب «خدمة المستفيدين» التابع لـ«حساب المواطن» على سؤل أحد المواطنين.

وأوضح أن فتح محفظة استثمارية وتداول الأسهم لا يؤثر على الأهلية والاستحقاق.

وأضاف حساب «خدمة المستفيدين»، أنه في حال وجود عوائد مالية لا بد من الإفصاح عنها واختيار نوع ومصدر الدخل (غير ذلك)، وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل.

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ولفت إلى أنه لمعرفة قيمة استحقاق للدعم يتم من خلال الحاسبة التقديرية عبر الرابط التالي: http://portal.ca.gov.sa

وكان المتحدث باسم حساب المواطن سلطان القحطاني، قد أكد –في وقت سابق- أنه لا صحة للأخبار المتداولة، والتي ربطت تأثر مستفيدي برنامج حساب المواطن من الاكتتاب في أي شركة.

وأضاف القحطاني، أن برنامج حساب المواطن يعتمد في طريقة احتساب مقدار الدعم من خلال الإفصاح عن كامل دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارها.

كما نفى حساب «خدمة المستفيدين» التابع لـ«حساب المواطن» استبعاد كل مكتتبي أرامكو من البرنامج.