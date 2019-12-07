المرور السعودي: «الذروة» تحدِّد مواعيد منع دخول الشاحنات للمناطق

أكَّد المرور السعودي، اختلاف أوقات منع دخول الشاحنات من منطقة لأخرى، وفقًا لأوقات الذروة للحركة المرورية على الطرق.
جاء ذلك ردًا من «المرور السعودي»، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، على استفسار من أحد قائدي المركبات، بشأن مواعيد منع دخول الشاحنات من المرور في عقبة شعار الواقعة في منطقة عسير، والرابطة بين مدينة أبها ومحافظة محايل.
وقال المرور السعودي: إنَّ أوقات منع دخول الشاحنات تختلف من منطقة لأخرى حسب ذروة الحركة المرورية على الطرق، ويمكن لقائد المركبة الاستدلال باللوحات التنظيمية لمنع الدخول على الطريق، مع مراجعة إدارة المرور في المنطقة التابع لها قائد المركبة.
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